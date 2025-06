LOKA

League of Kingdoms' is an MMO Strategy game where gamers fight for dominion. You can fully own and seamlessly trade digital assets through NFT technology. You will participate in game governance through transparent voting and the congress system.

PozíciaNo.772

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.97%

Počet coinov v obehu423,698,431.78

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka500,000,000

Rýchlosť obehu0.8473%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum5.37371927978624,2022-04-02

Najnižšia cena0.051893044422389005,2025-04-17

Verejný blockchainETH

