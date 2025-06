KLIMA

KlimaDAO’s objective is to scale the impact and efficiency of climate finance globally through building transparent, neutral and public infrastructure for the voluntary carbon markets. KlimaDAO achieves this through the development and governance of a protocol which facilitates the Digital Carbon Market (DCM) using its native token $KLIMA and an on-chain governance mechanism. Today, the VCM remains opaque, with value extraction in the market that compromises the experience of consumers of carbon credits, and positive environmental impact that VCMs as a whole can have. KlimaDAO is widely recognized for its pioneering role in the nascent Regenerative Finance industry, breaking down barriers to entry and scaling environmental markets.

MenoKLIMA

PozíciaNo.1784

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.92%

Počet coinov v obehu7,997,365

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka19,237,497.40676237

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3946.023537004167,2021-10-26

Najnižšia cena0,2022-09-13

Verejný blockchainMATIC

ÚvodKlimaDAO’s objective is to scale the impact and efficiency of climate finance globally through building transparent, neutral and public infrastructure for the voluntary carbon markets. KlimaDAO achieves this through the development and governance of a protocol which facilitates the Digital Carbon Market (DCM) using its native token $KLIMA and an on-chain governance mechanism. Today, the VCM remains opaque, with value extraction in the market that compromises the experience of consumers of carbon credits, and positive environmental impact that VCMs as a whole can have. KlimaDAO is widely recognized for its pioneering role in the nascent Regenerative Finance industry, breaking down barriers to entry and scaling environmental markets.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.