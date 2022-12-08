KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

MenoKLEVA

PozíciaNo.1574

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu68,919,558.48180266

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka68,919,558.48180266

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.4502328591384906,2024-01-18

Najnižšia cena0.015292010209863226,2022-12-08

Verejný blockchainKLAY

ÚvodKleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.

MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.
Hľadať
Obľúbené
KLEVA/USDT
Kleva
----
--
24 hod High
--
24 hod Low
--
24 hod objem (KLEVA)
--
24 hod množstvo (USDT)
--
Graf
Info
Kniha objednávok
Trhové obchody
Kniha objednávok
Trhové obchody
Kniha objednávok
Trhové obchody
Trhové obchody
Spot
Otvorené príkazy（0）
História príkazov
História obchodu
Otvorené pozície (0)
MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.
KLEVA/USDT
--
--
‎--
24 hod High
--
24 hod Low
--
24 hod objem (KLEVA)
--
24 hod množstvo (USDT)
--
Graf
Kniha objednávok
Trhové obchody
Info
Otvorené príkazy（0）
História príkazov
História obchodu
Otvorené pozície (0)
Loading...