Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

PozíciaNo.1498

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1,85%

Počet coinov v obehu32 607 993

Max. počet coinov v obehu210 000 000

Celková ponuka210 000 000

Rýchlosť obehu0.1552%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.095506932178614,2024-11-27

Najnižšia cena0.04643687296747349,2025-04-09

Verejný blockchainARB

