$KEK is a utility token powering a decentralized finance platform that merges AI with fractal market analysis. Token holders gain access to real-time AI analytics, multi-strategy signals, and educational tools decoding Wyckoff patterns and volume anomalies. $KEK enables on-chain governance, allowing users to vote on platform upgrades and partnerships. Staking the token unlocks rewards, premium features, and governance rights. Its distribution follows transparent principles, with availability on decentralized exchanges. KEK aims to democratize trading knowledge and promote financial autonomy through AI and community-driven intelligence.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0

Počet coinov v obehu--

Max. počet coinov v obehu0

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum,

Najnižšia cena,

Verejný blockchainSOL

