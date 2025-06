KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

MenoKDA

PozíciaNo.271

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.20%

Počet coinov v obehu319,653,492.21525

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.3196%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum28.246047910135935,2021-11-11

Najnižšia cena0.12130507,2021-01-11

Verejný blockchainKDA

ÚvodKadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.