Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

PozíciaNo.118

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3.37%

Počet coinov v obehu1,082,853,386

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka1,082,853,386

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2019-10-23 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.46 USDT

Celkové maximum9.19263002,2021-09-09

Najnižšia cena0.24832868419474186,2024-08-05

Verejný blockchainKAVA

