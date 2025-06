KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

MenoKAS

PozíciaNo.45

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0005%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.14%

Počet coinov v obehu26,337,587,964.97709

Max. počet coinov v obehu28,704,026,601

Celková ponuka26,337,587,964.97709

Rýchlosť obehu0.9175%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.20754794622992162,2024-08-01

Najnižšia cena0.000169882220013181,2022-06-01

Verejný blockchainKASPA

ÚvodKaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.