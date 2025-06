KAF

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

MenoKAF

PozíciaNo.5325

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu809,710,000

Celková ponuka809,710,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.2091325418152017,2023-07-13

Najnižšia cena0.000354050882766521,2023-11-01

Verejný blockchainBSC

ÚvodKAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.