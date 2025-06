JUNO

Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.

MenoJUNO

PozíciaNo.3491

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu185,562,268

Celková ponuka110,520,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum45.89096121164266,2022-03-04

Najnižšia cena0.06462010792455154,2024-11-03

Verejný blockchainJUNO

Sektor

Sociálne siete

