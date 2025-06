JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

PozíciaNo.152

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.25%

Počet coinov v obehu9,900,000,000

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka9,900,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2020-04-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.00202 USDT

Celkové maximum0.20825091,2021-04-05

Najnižšia cena0.00476612780651,2020-05-09

Verejný blockchainTRX

