izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

PozíciaNo.1477

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,04%

Počet coinov v obehu787.400.000

Max. počet coinov v obehu2.000.000.000

Celková ponuka2.000.000.000

Rýchlosť obehu0.3937%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.22582181306541096,2021-12-21

Najnižšia cena0.003707408845399886,2025-05-19

Verejný blockchainETH

