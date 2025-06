ISK

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

PozíciaNo.1643

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.02%

Počet coinov v obehu383,167,092

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka996,852,899.71

Rýchlosť obehu0.3831%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.6174141988689682,2022-09-29

Najnižšia cena0.004669629940430965,2025-04-16

Verejný blockchainBASE

