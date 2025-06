IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

MenoIGT

PozíciaNo.859

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3,46%

Počet coinov v obehu92 961 503,9805644

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka993 829 205,8785644

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2024-10-23 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0,1 USDT

Celkové maximum0.6675938748172612,2024-12-14

Najnižšia cena0.19226971371765952,2025-05-24

Verejný blockchainBSC

ÚvodInfinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.