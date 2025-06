HZN

Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

MenoHZN

PozíciaNo.2316

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu120 707 110

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka236 557 873

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2021-04-15 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.92531427,2021-04-15

Najnižšia cena0.003265981325584837,2025-05-30

Verejný blockchainBSC

