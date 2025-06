HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0037%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)102.39%

Počet coinov v obehu333,928,180

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,993,930

Rýchlosť obehu0.3339%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum45.593506598150384,2025-06-16

Najnižšia cena3.2002764730895623,2024-11-29

Verejný blockchainHYPEREVM

