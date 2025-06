HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

PozíciaNo.809

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)7.28%

Počet coinov v obehu175,200,000

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka802,666,667

Rýchlosť obehu0.1752%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.35812016432282,2025-04-23

Najnižšia cena0.12304322024208836,2025-05-31

Verejný blockchainETH

