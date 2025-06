HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

MenoHUMA

PozíciaNo.421

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)7.41%

Počet coinov v obehu1,733,333,333

Max. počet coinov v obehu10,000,000,000

Celková ponuka9,999,997,862.691525

Rýchlosť obehu0.1733%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.06927111521862415,2025-05-27

Najnižšia cena0.03511631113799057,2025-06-18

Verejný blockchainSOL

