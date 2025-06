HONEY

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

PozíciaNo.321

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.02%

Počet coinov v obehu4,377,905,582.76412

Max. počet coinov v obehu10,000,000,000

Celková ponuka6,453,754,528.571756

Rýchlosť obehu0.4377%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.431502163935478,2022-12-07

Najnižšia cena0.008499727928779937,2023-04-06

Verejný blockchainSOL

Sektor

Sociálne siete

