Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

PozíciaNo.105

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3,33%

Počet coinov v obehu183 426 170,32867357

Max. počet coinov v obehu223 000 000

Celková ponuka183 426 170,32867357

Rýchlosť obehu0.8225%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum55.218178738443264,2021-11-12

Najnižšia cena0.253390913127,2020-06-10

Verejný blockchainSOL

