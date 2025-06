HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

MenoHNS

PozíciaNo.1329

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.03%

Počet coinov v obehu663,362,891.470759

Max. počet coinov v obehu2,040,000,000

Celková ponuka2,040,000,000

Rýchlosť obehu0.3251%

Dátum vydania2020-03-05 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.85278518,2021-05-05

Najnižšia cena0.005236327072680755,2025-04-08

Verejný blockchainHNS

ÚvodHandshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.