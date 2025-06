HNB

H&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

MenoHNB

PozíciaNo.4205

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,500,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.03892183719906636,2022-10-03

Najnižšia cena0.000278338181604572,2025-04-07

Verejný blockchainETH

ÚvodH&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.