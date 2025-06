HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

MenoHI

PozíciaNo.1245

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu61,614,900,659.868

Max. počet coinov v obehu100,000,000,000

Celková ponuka100,000,000,000

Rýchlosť obehu0.6161%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.5766812074355558,2021-12-08

Najnižšia cena0.000098603962552614,2025-05-22

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

