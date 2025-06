HIVE

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

MenoHIVE

PozíciaNo.312

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.92%

Počet coinov v obehu500,749,242.945

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka500,749,242.945

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2020-03-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.418294589422955,2021-11-26

Najnižšia cena0.0869425890031,2020-04-06

Verejný blockchainHIVE

Sektor

Sociálne siete

