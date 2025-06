HINT

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

PozíciaNo.1479

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,16

Počet coinov v obehu460.375.000

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka999.999.996,6606125

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.0418835281570032,2025-01-09

Najnižšia cena0.00207862882740898,2025-04-07

Verejný blockchainBASE

