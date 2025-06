HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

PozíciaNo.771

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu703,727,349.1958504

Max. počet coinov v obehu3,012,009,888

Celková ponuka3,012,009,888

Rýchlosť obehu0.2336%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.64228275,2021-02-13

Najnižšia cena0.004946527298549685,2022-05-12

Verejný blockchainETH

