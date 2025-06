HARD

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

PozíciaNo.1909

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.63%

Počet coinov v obehu134,791,668

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka200,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.99568479,2021-03-17

Najnižšia cena0.007765084955609422,2025-05-31

Verejný blockchainKAVA

