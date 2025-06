HAI

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

PozíciaNo.953

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.05%

Počet coinov v obehu833,529,964

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka958,507,852

Rýchlosť obehu0.8335%

Dátum vydania2021-04-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.47068067530248303,2021-11-08

Najnižšia cena0.00246760802148,2020-05-21

Verejný blockchainVET

