STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

PozíciaNo.740

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,02%

Počet coinov v obehu3 362 132 331,8542843

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka3 372 132 331,8542843

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum9.028265365361287,2022-04-28

Najnižšia cena0.005763268792815734,2025-04-07

Verejný blockchainSOL

