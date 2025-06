GRT

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

MenoGRT

PozíciaNo.76

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0003%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.62%

Počet coinov v obehu9,850,203,366.18509

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka10,800,262,823.318213

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.87513516,2021-02-12

Najnižšia cena0,2020-12-17

Verejný blockchainETH

ÚvodThe Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.