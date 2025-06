GOLC

GOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage.

Max. počet coinov v obehu290,000,000

Celková ponuka290,000,000

Celkové maximum65.49348617035292,2022-10-08

Najnižšia cena0.003451585088758271,2025-05-30

Verejný blockchainTRX

