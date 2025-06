GOCHU

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

MenoGOCHU

PozíciaNo.688

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu11 178 162 712 452

Max. počet coinov v obehu29 999 999 950 000

Celková ponuka29 999 999 950 000

Rýchlosť obehu0.3726%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000003216336919099,2025-05-31

Najnižšia cena0.000000100066496121,2024-06-07

Verejný blockchainBASE

ÚvodGochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.