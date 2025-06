GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

PozíciaNo.823

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,18%

Počet coinov v obehu649 965 123,3557609

Max. počet coinov v obehu808 000 000

Celková ponuka808 000 000

Rýchlosť obehu0.8044%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.86724495,2021-04-16

Najnižšia cena0.004504326610072382,2023-06-16

Verejný blockchainETH

