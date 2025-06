GHUB

GemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies.

MenoGHUB

PozíciaNo.1946

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.05%

Počet coinov v obehu103,408,321

Max. počet coinov v obehu1,200,000,000

Celková ponuka1,200,000,000

Rýchlosť obehu0.0861%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.43901544785408864,2022-10-29

Najnižšia cena0.009791213886537172,2025-05-31

Verejný blockchainKLAY

ÚvodGemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.