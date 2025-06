FYN

Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

MenoFYN

PozíciaNo.2394

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu254,033,788

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.254%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.6880299812210757,2022-02-01

Najnižšia cena0.001223539243674348,2025-05-31

Verejný blockchainMATIC

ÚvodAffyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.