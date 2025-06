FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

MenoFXS

PozíciaNo.170

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)13.52%

Počet coinov v obehu90,756,016.59960702

Max. počet coinov v obehu99,681,495.59113361

Celková ponuka99,681,495.59113361

Rýchlosť obehu0.9104%

Dátum vydania2020-12-21 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum42.67301505828751,2022-04-03

Najnižšia cena1.2509860587875596,2025-03-11

Verejný blockchainETH

ÚvodFrax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.