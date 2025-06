FU

FU was inspired by Elon Musk's famous tweet about his beloved farting unicorn drawing, which he later had installed on all Teslas. It is about making people laugh and having a great time together.

PozíciaNo.6022

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka904,622,722.57

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.011557031742758142,2025-02-26

Najnižšia cena0.000025078892612735,2024-12-23

Verejný blockchainSOL

