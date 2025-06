FURY

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

PozíciaNo.1994

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.94%

Počet coinov v obehu48,002,895.00998615

Max. počet coinov v obehu120,000,000

Celková ponuka120,000,000

Rýchlosť obehu0.4%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.9501155181044358,2024-05-16

Najnižšia cena0.018952668092850105,2025-06-01

Verejný blockchainBSC

