FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

PozíciaNo.201

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)12,45%

Počet coinov v obehu436 261 513

Max. počet coinov v obehu1 000 000 000

Celková ponuka880 000 000

Rýchlosť obehu0.4362%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.446953398750638,2025-05-30

Najnižšia cena0.3849164880140255,2023-01-20

Verejný blockchainFTN

