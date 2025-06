FOR

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

PozíciaNo.2069

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,02%

Počet coinov v obehu795 000 000

Max. počet coinov v obehu1 000 000 000

Celková ponuka1 000 000 000

Rýchlosť obehu0.795%

Dátum vydania2019-04-23 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0,02 USDT

Celkové maximum0.16988121,2021-04-12

Najnižšia cena0.000807541113643378,2025-04-14

Verejný blockchainETH

