FORM1

Form is cutting-edge layer 2 blockchain engineered to seamlessly merge social engagement with decentralized finance. The Form blockchain natively incentivizes social bonding curve applications like launchpads and AI agents with FORM and Form points while evolving the SocialFi category. Form is a single-purpose ecosystem built to decentralized the SocialFi asset class.

MenoFORM1

PozíciaNo.3761

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu5,000,000,000

Celková ponuka5,000,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.006162330908557581,2025-03-23

Najnižšia cena0.000064692023385423,2025-05-31

Verejný blockchainETH

ÚvodForm is cutting-edge layer 2 blockchain engineered to seamlessly merge social engagement with decentralized finance. The Form blockchain natively incentivizes social bonding curve applications like launchpads and AI agents with FORM and Form points while evolving the SocialFi category. Form is a single-purpose ecosystem built to decentralized the SocialFi asset class.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.