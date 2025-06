FLR

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

MenoFLR

PozíciaNo.65

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0003%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.02%

Počet coinov v obehu65,514,085,908.04251

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka103,533,036,571.73099

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.0797,2023-01-10

Najnižšia cena0.008263272727488067,2023-10-19

Verejný blockchainFLARE

ÚvodFlare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.