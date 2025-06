FIS

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

MenoFIS

PozíciaNo.891

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3.70%

Počet coinov v obehu113,290,728.67

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka153,062,895.67

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.81872197,2021-03-03

Najnižšia cena0.1001779786611497,2025-04-07

Verejný blockchainETH

ÚvodStaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.