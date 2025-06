FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

PozíciaNo.1010

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.45%

Počet coinov v obehu811,373,858.8944682

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka839,242,769.7719939

Rýchlosť obehu0.8113%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.56914028,2021-04-06

Najnižšia cena0.01074395967351126,2025-04-07

Verejný blockchainFIONEW

