Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

PozíciaNo.1762

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.03%

Počet coinov v obehu47,151,983.85374026

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka100,000,000

Rýchlosť obehu0.4715%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.2996609008756057,2023-12-13

Najnižšia cena0.009502418601103327,2025-04-16

Verejný blockchainBSC

