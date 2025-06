FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

MenoFB

PozíciaNo.854

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)5.04%

Počet coinov v obehu39,156,900.17109792

Max. počet coinov v obehu210,000,000

Celková ponuka124,097,875

Rýchlosť obehu0.1864%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum39.250767727233885,2024-09-15

Najnižšia cena0.4621311897922055,2025-04-08

Verejný blockchainFRACTAL

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.