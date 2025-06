FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

MenoFANC

PozíciaNo.1311

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu1,271,635,649.07

Max. počet coinov v obehu2,000,000,000

Celková ponuka2,000,000,000

Rýchlosť obehu0.6358%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.399394243120854,2022-07-19

Najnižšia cena0.00315495771500025,2025-03-11

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

