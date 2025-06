EXD

Exorde is a decentralised protocol aimed at selling e-reputation scores for brands, products, celebrities and more. Exorde is a new protocol aimed at collecting and extracting sentiment from social networks all over the world through a decentralised community.

MenoEXD

PozíciaNo.7700

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu200,000,000

Celková ponuka0

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.48955550031459577,2023-03-20

Najnižšia cena0.000069959492414217,2023-09-07

Verejný blockchainETH

ÚvodExorde is a decentralised protocol aimed at selling e-reputation scores for brands, products, celebrities and more. Exorde is a new protocol aimed at collecting and extracting sentiment from social networks all over the world through a decentralised community.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.