EWT

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

MenoEWT

PozíciaNo.536

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.91%

Počet coinov v obehu30,062,138

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka82,563,523.90958011

Rýchlosť obehu0.3006%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum22.22484866,2021-04-17

Najnižšia cena0.500832477028,2020-04-01

Verejný blockchainEWT

ÚvodEnergy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.