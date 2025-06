ETP

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

MenoETP

PozíciaNo.4390

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu100 000 000

Celková ponuka86 291 109,44250359

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania2017-02-11 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0,117 USDT

Celkové maximum6.239649772644043,2017-06-06

Najnižšia cena0.003103566060296761,2025-03-13

Verejný blockchainETP

Sektor

Sociálne siete

